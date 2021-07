Maharashtra Class 10 Board Result 2021: महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं का रिजल्‍ट 16 जुलाई को दोपहर 1 बजे जारी किया जाएगा. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, MSBSHSE द्वारा रिजल्‍ट की घोषणा की जाएगी जिसके बाद रिजल्‍ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट mahresult.nic.in पर जारी कर दिया जाएगा. इसकी जानकारी राज्‍य शिक्षामंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ट्वीट के माध्‍यम से दी.

𝐈𝐦𝐩 𝐀𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭: Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education will declare results of Std 10th, 2021 batch based on internal assessments on 16th July at 1 pm. Best of luck to all students. #SSC #results #internalassessment @CMOMaharashtra pic.twitter.com/Qaq4zrLllB