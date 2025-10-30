scorecardresearch
 

ICAI ने जारी की CA सितंबर 2025 रिजल्ट डेट, 3 नवंबर को आएंगे फाइनल और इंटर के नतीजे

चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है! इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सितंबर 2025 सत्र की फाइनल, इंटर और फाउंडेशन परीक्षाओं के नतीजों की तारीख घोषित कर दी है. अब सभी की निगाहें 3 नवंबर पर टिकी हैं, जब दोपहर और शाम के बीच रिजल्ट जारी किए जाएंगे. उम्मीदवार अपनी मेहनत का परिणाम देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट icai.org या icai.nic.in पर लॉग इन कर सकेंगे.

CA परीक्षाओं के रिजल्ट icai.nic.in पर मिलेंगे. (Photo: Pexels)
CA परीक्षाओं के रिजल्ट icai.nic.in पर मिलेंगे. (Photo: Pexels)

ICAI CA Results 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ICAI CA सितंबर रिजल्ट 2025 की तारीख घोषित कर दी है. फाइनल, इंटर और फाउंडेशन परीक्षा के नतीजे 3 नवंबर, 2025 को घोषित किए जाने की संभावना है. उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर परिणाम घोषित होने पर इसे देख सकते हैं.

आधिकारिक सूचना के अनुसार, फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे दोपहर 2 बजे के आसपास और फाउंडेशन कोर्स के नतीजे 3 नवंबर को शाम 5 बजे के आसपास घोषित किए जाएँगे.

ICAI CA सितंबर रिजल्ट 2025: कैसे देखें

Step 1: ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाएं.

Step 2: होम पेज पर, CA सितंबर 2025 रिजल्ट देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें.

Step 3: लॉग इन करने के लिए अपनी जानकारी दर्ज करें और सबमिट करें.

Step 4: स्क्रीन पर प्रदर्शित परिणाम देखें.

Step 5: परिणाम डाउनलोड करें.

Step 6: भविष्य के संदर्भ के लिए इसका एक प्रिंटआउट अपने पास रखें.

ग्रुप 1 और 2 के लिए अंतिम पाठ्यक्रम परीक्षाएँ क्रमशः 3, 6 और 8 सितंबर, 2025 और 10, 12 और 14 सितंबर, 2025 को आयोजित की गईं. ग्रुप 1 और 2 के लिए इंटरमीडिएट कोर्स की परीक्षाएँ 4, 7 और 9 सितंबर, 2025 को, और ग्रुप 2 के लिए 11, 13 और 15 सितंबर, 2025 को आयोजित की गईं. फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा 16, 18, 20 और 22 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई थी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

