ICAI CA का रिजल्ट जारी, फाइनल में मध्य प्रदेश के मुकुंद बने टॉपर, इंटर में नेहा ने मारी बाजी

ICAI CA Foundation Inter And Final Result Out: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) 3 नवंबर, 2025 को CA फ़ाउंडेशन, फ़ाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए सितंबर 2025 के परिणाम घोषित करेगा. जो उम्मीदवार तीनों परीक्षाओं में से किसी एक में उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट icai.org और icai.nic.in पर अपने परिणाम और ऑनलाइन अंक-विवरण देख सकते हैं.

CA फ़ाउंडेशन सितंबर 2025 परीक्षा में, 98,827 उम्मीदवार उपस्थित हुए और 14,609 ने परीक्षा उत्तीर्ण की, जिससे उत्तीर्ण प्रतिशत 14.78 प्रतिशत दर्ज किया गया. जबकि CA सितंबर 2025 इंटर परीक्षा में, CA इंटर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाले कुल 1,59,779 उम्मीदवारों में से, ग्रुप I की परीक्षा 93,074 उम्मीदवारों ने और ग्रुप II की परीक्षा 69,768 उम्मीदवारों ने दी. ग्रुप I में, 8,780 (9.43 प्रतिशत) उत्तीर्ण हुए. ग्रुप II में 18,938 (27.14 प्रतिशत) उत्तीर्ण हुए. दोनों ग्रुपों के लिए उपस्थित हुए 36,398 उम्मीदवारों में से 3,663 उत्तीर्ण हुए, जिसके परिणामस्वरूप उत्तीर्णता दर 10.06 प्रतिशत रही.

