ICAI CA Foundation, Final Result 2021 Date & Time: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स CA July 2021 परीक्षा के रिजल्‍ट जारी करने का डेट और टाइम घोष‍ित कर दिया है. जारी अधिसूचना के अनुसार, रिजल्‍ट 13 सितंबर या 14 सितंबर को घोषित किया जाएगा. परीक्षा में शामिल हुए उम्‍मीदवार उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर विजिट कर अपना रिजल्‍ट चेक कर सकेंगे. इस संबंध में ICAI ने ट्वीट कर जानकारी दी है.

Important Announcement - Results of the Chartered Accountants Final Examination(Old course & New Course) & Foundation Examination held in July 2021 are likely to be declared on Monday, 13th September 2021(evening)/Tuesday, 14th September 2021

