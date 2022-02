IBPS SO Main 2021 Result: मेन एग्जाम का रिजल्ट जारी, यहां मिलेगा रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक

IBPS SO Main 2021 Result: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन ने 15 फरवरी को आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) मेन्स के रिजल्ट जारी किए. IBPS SO main exam 30 जनवरी, 2022 को आयोजित की गई थी. जो उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in के माध्यम से स्कोर डाउनलोड कर सकते हैं.

ऑनलाइन मेन एग्जाम लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी और मार्केटिंग ऑफिसर के पदों के लिए आयोजित की गई थी. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 535 रिक्त पदों को भरा जाना है.

IBPS SO Mains results 2021: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये लिंक IBPS SO main Result पर क्लिक करें.

स्टेप 3: उम्मीदवार मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें.

स्टेप 4: उम्मीदवारों की स्क्रीन पर उनका रिजल्ट होगा. कैंडिडेट इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं.

उम्मीदवार भविष्य में प्रयोग के लिए रिजल्ट की हार्ड कॉपी अपने पास रखें. वे उम्मीदवार जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, वे इंटरव्यू में भाग ले सकेंगे. इस भर्ती अभियान के तहत भाग बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक में भर्ती की जाएगी.

रिजल्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें