IBPS RRB Prelims Result 2022 Declared: आईबीपीएसी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट जारी, यहां करें चेक

IBPS RRB Prelims Result 2022 Declared at ibps.in: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने रीजनल रूरल बैंक (RRB) में ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट या क्लर्क भर्ती 2022 के लिए प्रीलिम्‍स परीक्षा के परिणाम (IBPS RRB Prelims Result) 2022 घोषित कर दिए हैं. जो उम्मीदवार अगस्त 2022 में आयोजित हुई भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा.

आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज भर्ती 2022 की प्रीलिम्‍स परीक्षा 07, 13 और 14 अगस्त को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. जो उम्मीदवार प्रीलिम्‍स परीक्षा में पास हुए हैं, उन्हें अब मुख्य परीक्षा (IBPS RRB Clerk Main Exam 2022) के लिए बुलाया जाएगा. मेन एग्जाम 01 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करके अपना प्रीलिम्स रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

How to Check IBPS RRB Prelims Result 2022: देखें तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Click here to view your result status of Online Preliminary Exam for CRP-RRBs-XI Office Assistant (Multipurpose)' फ्लैश हो रहे लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके लॉग इन करें.

स्टेप 4: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

IBPS RRB Prelims Result 2022 Direct Link

डीएक्टिवेट हुआ रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक

बता दें कि आईबीपीएस ने अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट का लिंक एक्टिव करने के बाद दोबारा डीएक्टिवेट कर दिया है. वेबसाइट पर लिखा है कि रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक आज देर शाम तक एक्टिव कर दिया जाएगा. उम्मीदवारों को भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है. इस भर्ती (IBPS RRB Clerk Recruitment 2022) अभियान के माध्यम से कुल 8106 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था. इनमें ऑफिस अस्टेंट के कुल 4483 पद शामिल हैं.