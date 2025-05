Haryana Board 10th Result 2025: bseh.org.in पर जारी हुआ हरियाणा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, यहां Roll Number डालकर चेक करें

bseh.org.in, HBSE Haryana Board 10th Result 2025 Declared: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE), भिवानी ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के परिणाम आज घोषित कर दिया है. बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट की घोषणा की, जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. पवन कुमार और सचिव डॉ. मुनीश नागपाल उपस्थित थे. जो छात्र फरवरी-मार्च में आयोजित हुई सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में बैठे थे, वे अब हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी.

इस साल लगभग 2.9 लाख छात्र-छात्राओं ने हरियाणा बोर्ड 10वीं की परीक्षा दी थी, जिन्हें परीक्षा खत्म होने के बाद से अपने रिजल्ट का इंतजार था. 10वीं परीक्षाएं 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 तक राज्य भर के 1,434 केंद्रों पर आयोजित की गई थीं. उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए 48 मूल्यांकन केंद्र स्थापित किए गए, जहां 7,030 शिक्षकों ने कार्य किया. बोर्ड ने 45 दिनों के भीतर परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा था और समय पर रिजल्ट जारी कर इस प्रतिबद्धता को पूरा किया.

How to Check BSEH Haryana Board 10th Result 2025: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर, 'Click Here for Results of 10th Exam 2025' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: लॉग इन पेज खुल जाएगा, यहां छात्रों को अपना रोल नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें.

स्टेप 4: 10वीं बोर्ड रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

स्टेप 5: आगे के लिए रिजल्ट पेज डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें.

BSEH Haryana Board 10th Result 2025 Direct Link

बता दें कि पिछले साल 2024 में हरियाणा बोर्ड 10वीं में 95.22% विद्यार्थी पास हुए थे. इनमें लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए लड़कों को पछाड़ा था. पिछले साल लड़कियों का पास प्रतिशत 96.32% और लड़कों का पास प्रतिशत 94.22% रहा था. इस बार भी लड़कियों के बेहतर प्रदर्शन किया है.

छात्र परिणाम वेबसाइट के अलावा डिजिलॉकर के माध्यम से डिजिटल मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं. मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद छात्र उस पर अपना नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक और रिजल्ट स्टेटस आदि डिटेल्स चेक करें. ध्यान रहे ओरिजनल मार्कशीट स्कूलों के माध्यम से जुलाई 2025 तक दी जाएगी.

कम्पार्टमेंट एग्जाम कब होंगे?

जो छात्र एक या दो विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो पाए, वे जुलाई 2025 में होने वाली कम्पार्टमेंट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन रिजल्ट घोषणा के 20 दिनों के भीतर किए जा सकते हैं, जिसके लिए प्रति विषय 800 रुपये शुल्क देना होगा. बोर्ड ने टॉपर लिस्ट जारी न करने का फैसला बरकरार रखा है, ताकि छात्रों पर अनावश्यक दबाव न पड़े.