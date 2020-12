Haryana NEET Counselling 2020: राउंड- 2 का रिजल्ट घोषित, यहां करें चेक

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय (The Directorate of Medical Education and Research) हरियाणा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर हरियाणा NEET काउंसलिंग 2020 के राउंड 2 का परिणाम जारी किया है. उम्मीदवार अपने परिणामों की जांच करने के लिए dmerharyana.org पर जा सकते हैं.

जिन छात्रों ने हरियाणा NEET काउंसलिंग 2020 के दूसरे दौर में हिस्सा लिया है, वे अब हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS प्रोग्राम्स में प्रवेश ले सकेंगे. नीट परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार काउंसिलिंग के लिए नामांकन कर सकेंगे.

Haryana NEET Counselling 2020 result: इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

जो उम्मीदवार प्रवेश लेना चाहते हैं, वे 26 दिसंबर, 2020 तक अपने प्रवेश की पुष्टि कर सकते हैं. उम्मीदवार के प्रवेश की पुष्टि हो जाने के बाद उन्हें 22 दिसंबर, 2020 तक प्रवेश शुल्क जमा करना होगा.

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस 23 दिसंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर, 2020 को समाप्त होगी. उम्मीदवार DMER की आधिकारिक वेबसाइट dmerharyana.org पर एडमिशन शेड्यूल की जांच कर सकते हैं.

Haryana NEET Counselling 2020: कैसे करें चेक

स्टेप 1: सबसे पहले DMER की आधिकारिक वेबसाइट dmerharyana.org पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर हरियाणा नीट काउंसलिंग राउंड 2 परिणामों के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: आपको एक नए पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा.

स्टेप 4: काउंसलिंग राउंड को मंजूरी देने वाले उम्मीदवारों की सूची के साथ एक पीडीएफ फाइल खुलेगी.

स्टेप 5: अपने नाम और रोल नंबर के लिए परिणाम दस्तावेज के माध्यम से स्कैन करें.

उम्मीदवारों को प्रवेश प्रक्रिया की सभी औपचारिकताओं जैसे फीस का भुगतान और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अपने परिणाम ऑनलाइन जांचने के बाद आगे बढ़ना होगा. उम्मीदवारों को उन्हें अपने संबंधित कॉलेजों में फिजिकली उपस्थित होना होगा.

