DHSE Kerala Plus One Result 2022: keralaresults.nic.in पर जारी हुआ केरल 11वीं का रिजल्ट

DHSE Kerala Plus One Result 2022 Declared: डायरेक्टोरेट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (DHSE) केरल, ने केरल कक्षा 11वीं प्लस वन परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित कर दिए हैं. जो छात्र केरल बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे केरल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट keralaresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (Kerala Board Plus One Result 2022) चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी.

DHSE Kerala Plus One Result 2022: ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले केरल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट keralaresults.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'DHSE First Year Exams 2022 Result' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नया पेज खुल जाएगा.

स्टेप 4: अब अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.

स्टेप 5: केरल 11वीं का रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 6: इसे चेक और डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

बता दें कि बोर्ड ने केरल प्लस टू (Kerala Plus 2 Result 2022) पहले ही जारी कर दिया है. इस साल केरल 12वीं क्लास में 83.87 प्रतिशत छात्र पास हुए थे. 11वीं क्लास के छात्र स्कूलवाइज रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

DHSE Kerala Plus One Result 2022 Direct Link