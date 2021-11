DHSE Kerala Plus one Result 2021: आज जारी होंगे प्‍लस वन रिजल्‍ट, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

DHSE Kerala Plus one Result 2021 @keralaresults.nic.in: केरल के शिक्षा मंत्री, वी शिवनकुट्टी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर रिजल्‍ट जारी होने की तारीख की पुष्टि की है. Kerala Plus One और VHSE Result 2021 दोनों आधिकारिक वेबसाइट keralaresults.nic.in और dhsekerala.gov.in पर ऑनलाइन जारी किए जाएंगे.

DHSE Kerala Plus One Result 2021: