CSBC Bihar Police Fireman Final Result 2022: जारी हुआ बिहार पुलिस फायरमैन का फाइनल रिजल्ट, यहां करें चेक

CSBC Bihar Police Fireman Final Result 2022 Declared: सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल (CSBC) बिहार ने बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में उपस्थित हुए थे, वे अब सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (CSBC Bihar Police Fireman Final Result 2022) चेक कर सकते हैं.

केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक (फायरमैन) पद पर कुल 2,380 रिक्तियों के आवेदन मांगे थे. लिखित परीक्षा का परिणाम 05 सितंबर 2022 को जारी किया गया था. लिखित परीक्षा के आधार पर कुल 11,901 उम्मीदवारों को फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट (PET) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था. पीईटी राउंड 08 से 18 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया था.

बिहार पुलिस फायरमैन पीईटी राउंड में कुल 9,412 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे जिनमें से गृह रक्षक पद पर कुल 116 उम्मीदवार और सभी संवर्गों की रिक्तियों को भरने के लिए कुल 2,264 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है. चयनित उम्मीदवारों में 880 महिलाएं और 1500 पुरुष शामिल हैं. सभी चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं.

CSBC Bihar Police Fireman Result 2022: ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले सीएसबीसी बिहार की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Bihar Fire Services' पर जाएं और 'Results: Finally selected candidates for the post of Firemen in Bihar Police/Bihar Fire Services. (Advt. No. 01/2021)' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर की पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 4: इस लिस्ट में अपना रोल नंबर चेक करें और पीडीएफ डाउनलोड करें.

स्टेप 5: उम्मीदवार, आगे के लिए पीडीएफ का प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

बता दें कि यह भर्ती अभियान बिहार पुलिस में फायरमैन पदों पर कुल 2,380 रिक्तियों को भरने के लिए चलाया गया था. इनमें जनरल कैटेगरी के 957 पद, ईड्ब्यूएस के 238 पद, बीसी के 268 पद, ईबीसी के 419 पद, बीसी महिलाओं के 97 पद, एससी के 378 पद और एसटी के 23 पद शामिल थे. भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

CSBC Bihar Police Fireman Final Result 2022 Direct Link