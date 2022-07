CHSE Odisha 12th Result 2022: ओडिशा 12वीं बोर्ड रिजल्ट आज, जानें कब और कहां करें चेक

CHSE Odisha 12th Result 2022: उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, ओडिशा (Odisha CHSE) आज, 27 जुलाई 2022 को ओडिशा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के परिणाम (CHSE 12th Result 2022) घोषित करने वाला है. जो छात्र अप्रैल-मई 2022 में आयोजित हुई ओडिशा बोर्ड 12वीं परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट chseodisha.nic.in, और orissaresults.nic.in से अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

CHSE Odisha 12th Result 2022 Date & Time: इस समय जारी होगा रिजल्ट

सीएचएसई ओडिशा आज, शाम 04 बजे 12वीं क्लास के रिजल्ट जारी करने वाला है. बोर्ड साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी करेगा. ओडिशा स्कूल और जन शिक्षा मंत्री समीर दाश ने साइंस और कॉमर्स के लिए ओडिशा कक्षा 12 के परिणाम 2022 की तारीख और समय की घोषणा की. जो छात्र सीएचएसई 12वीं परीक्षा 2022 के लिए उपस्थित हुए थे, वे अपने रोल नंबर, जन्म तिथि और जरूरी डिटेल्स दर्ज करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

How To Check CHSE 12th Result 2022: ये रहा रिजल्ट चेक करने का तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले ओडिशा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट orissaresults.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Odisha 12th Result 2022 link' (जल्द एक्टिव होगा) पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.

स्टेप 4: आपका, 'CHSE Odisha 12th Science and Commerce Result 2022' स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करें.

बता दें कि इस बार सीएचएसई ओडिशा 12वीं परीक्षाएं 28 अप्रैल से 31 मई 2022 तक आयोजित की गई थी. बोर्ड परीक्षा में लगभग 3 लाख से ज्यादा छात्र बैठे थे, जिनके परिणाम आज घोषित होने वाले हैं. परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी. सीएचएसई ओडिशा 12वीं परीक्षा 2022 में पास होने के लिए, छात्रों को कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे.