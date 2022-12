BSF Head Constable Result 2022: rectt.bsf.gov.in पर जारी हुआ बीएसएफ हेड कॉस्टेबल (RO/RM) रिजल्ट

BSF Head Constable Result 2022: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने हेड कॉन्स्टेबल (रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक) पदों पर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. जो उम्मीदवार, नवंबर 2022 में आयोजित हुई भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

BSF Head Constable (RO/RM) Result 2022: ऐसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'DECLARATION OF RESULT OF WRITTEN EXAMINATION FOR THE POST OF HC (RM)/(RO) IN BSF COMN SET-UP-2022 HELD ON 20 NOV 2022 (17111)' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

स्टेप 4: बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल रिजल्ट डाउनलोड करें व प्रिंटआउट लेकर अपने पास रखें.

BSF Head Constable (रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक) ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा 20 नवंबर 2022 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में क्वालीफाई हुए हैं, उन्हें भर्ती के दूसरे फेज यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और डिक्टेशन और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा.

आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, भर्ती का दूसरा चरण 16 जनवरी, 2023 को आयोजित किया जाएगा. इसके एडमिट कार्ड 16 जनवरी से उचित समय पहले जारी किए जाएंगे. भर्ती के दूसरे चरण के सामान्य निर्देश और कार्यक्रम / स्थल जल्द ही बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट किए जाएंगे. उम्मीदवारों को अपडेट के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है.

बता दें कि भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 1312 रिक्तियों को भरना है, जिनमें से 982 रिक्तियां बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल (आरओ) के पद के लिए हैं और 330 रिक्तियां बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल (आरएम) के पद के लिए हैं.

BSF Head Constable (RO/RM) Result 2022 Direct Link