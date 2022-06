Assam Board HS Result 2022: कल इस समय जारी होगा असम बोर्ड 12वीं रिजल्ट, CM ने दी ये सूचना

Assam Board HS 12th Result 2022: असम उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (AHSEC) सोमवार, 27 जून 2022 को असम बोर्ड हायर सेकेंडरी (कक्षा 12वीं) परीक्षा के परिणाम घोषित करने वाला है. छात्र, असम बोर्ड एचएस रिजल्ट जारी होने के बाद, अपने रोल नंबर की मदद से अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.

हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से असम बोर्ड 12वीं रिजल्ट (Assam Board HS Result 2022) जारी की तारीख और समय का ऐलान किया था. साथ ही हायर सेकेंडरी क्लास के स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दी थीं.

Results of the Assam Higher Secondary (HS) final examinations will be declared on June 27 (Monday) at 9 am. My best wishes to all the students who had appeared in the examinations