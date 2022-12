वर्क प्लेस में ये आदतें पड़ सकती हैं भारी, इंक्रीमेंट-प्रमोशन सब हो जाएगा चौपट!

Avoid These Mistakes at Workplace: करियर में सफलता के लिए हर किसी की कोशिश होती है कि वो अपना 100 प्रतिशत दें. लेकिन आपकी कई आदतें आपके इंक्रीमेंट-प्रमोशन पर असर डाल सकती हैं. आइए जानते हैं वर्क प्लेस में आपको कौन सी आदतों से बचना चाहिए.

X

Avoid These Mistakes at Your Workplace (Representational Image)