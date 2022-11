Introduce Yourself in English: अंग्रेजी में कैसे दें अपना परिचय? इन बातों को कर लें नोट

How to Introduce Yourself in English: बातचीत का पहला कदम है किसी को अपना परिचय देना. यह काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्‍योंकि अक्‍सर हम समझ नहीं पाते कि अपने परिचय में किन बातों को शामिल किया जाए. जब आप अंग्रेजी में किसी को अपना परिचय देते हैं तो शब्‍दों का चयन भी महत्‍वपूर्ण है. अगर आप किसी प्रोफेश्‍नल को अपना परिचय दे रहे हैं तो सही शब्‍दों का चयन और पहले से कुछ तैयारी जरूरी है. आपके परिचय में इन 3 सवालों के जवाब होना जरूरी है.

आप कौन हैं?

परिचय के पहले हिस्‍से में बताएं कि आप कौन हैं. शुरुआत अपने नाम से करें. कुछ अंग्रेजी के अच्‍छे फ्रेज़ इस्‍तेमाल कर सकते हैं.



- Nice to meet you. I am ...

- Let me introduce myself. I am...

- My name is ... and I am glad to meet you.



आप अपना कोई इंट्रेस्‍ट भी बता सकते हैं. हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसे परिचय दे रहे हैं.



- Hello. My name is ... and I love playing guitar.

- I am ... and you might know me as...

- My name is ... and ... is my passion.

आप क्‍या करते हैं?

दूसरे हिस्‍से में आपको बताना है कि आप करते क्‍या हैं. अगर आप प्रोफेशनल स्‍तर पर अपना परिचय दे रहे हैं तो ये दूसरा हिस्‍सा सबसे खास है. अपना जॉब टाइटल, कंपनी, एक्‍सपीरिएंस जैसी जानकारी शेयर करें.

- I am a .... at...

- I am currently working at ... as ...

- I work as...

- I’m self-employed



इसके साथ ही आप अपनी जॉब में काम क्‍या करते हैं, वो भी प्‍लेन इंग्लिश में बताएं. अपने वाक्‍य छोटे रखें ताकि सामने वाले को आसानी से समझ आ जाए.



- I supervise.../I oversee...

- My responsibilities include...

- I am currently handling...

लोग क्‍या जानना चाहते हैं?

यह परिचय का सबसे महत्‍वपूर्ण हिस्‍सा है. आप किससे बात कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको बताना होगा कि सामने वाला क्‍या जानना चाहता है. अगर आप जॉब इंटरव्‍यू दे रहे हैं तो अपने फ्यूचर गोल्‍स के बारे में भी बता सकते हैं. अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो बताएं कि आप सब्‍जेक्‍ट क्‍या है.

Today, I’d like to walk you through...

For the next 15 minutes, I’m going to explain...

I am here to answer you queries regarding...

अगर अपने इंट्रोडक्‍शन को 3 हिस्‍सों में फ्रेम करेंगे तो बेहतर तरीके से खुद को प्रेंजेंट कर पाएंगे. अपने इंट्रोडक्‍शन की प्रैक्टिस भी जरूर कर लें. अपने कम्‍युनिकेशन स्किल्‍स में हमेशा सुधार करते रहें और नई चीजें सीखते रखें.