पश्चिम बंगाल सरकार ने बाढ़-प्रभावित छात्रों को दी बड़ी राहत, स्टूडेंट्स को मिलेगा फ्री डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स

पश्चिम बंगाल सरकार ने बाढ़-प्रभावित छात्रों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. शिक्षा विभाग ने हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से पीड़ित सभी 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट कॉपी निशुल्क जारी करने की बात कही है.

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे?

राज्य के काउंसिल फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर 10 अक्टूबर 2025 को जारी की गई नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी. नोटिफिकेशन के मुताबिक, हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित छात्रों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स निशुल्क दिए जाएंगे.

क्यों लिया गया निर्णय?

काउंसिल का मानना है कि राज्य के कई इलाकों में आई इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई उम्मीदवारों के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स खो गए होंगे या वे इन्हें कहीं रखकर भूल गए होंगे. किसी भी छात्र को भविष्य में इसके कारण कोई परेशानी न हो. इसलिए यह निर्णय लिया गया.

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक मानवीय कदम (humanitarian effort) है. यह भविष्य में किसी भी अन्य परिस्थिति में मान्य नहीं होगा. सामान्य परिस्थितियों में डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट जारी करने के नियम वैसे ही रहेंगे.

कैसे करना है आवेदन?

डॉक्यूमेंट की निशुल्क डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को अपने इंस्टीट्यूट के हेड (प्रमुख) के जरिए अपना आवेदन जमा करना होगा. प्रमुख के बाढ़ के कारण डॉक्यूमेंट्स के नुकसान की पुष्टि करते हुए आवेदन पर हस्ताक्षर करने के बाद ही विभाग नए डॉक्यूमेंट जारी करेगा.

अब तक 40 मौतों की पुष्टि

6 अक्टूबर को भारी बारिश के बाद बंगाल के जलपाईगुड़ी और असम के दार्जिलिंग समेत तराई और दोआर्स क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ आई थी, जिसमें अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है और कईं बेघर हो गए है. नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एनडीआरएफ) और दार्जिलिंग से जलपाईगुड़ी के जिला प्रशासनों ने इसकी पुष्टि की है.

इस दौरान कई लोगों के पहचान पत्र नष्ट हो गए हैं. राज्य सरकार ने इसके समाधान के लिए भी इन जगहों पर मोबाइल शिविर शुरू किए हैं. वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 13 अक्टूबर को फिर उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगी.

---- समाप्त ----