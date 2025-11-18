विकास दिव्यकीर्ति ने बताया- UPSC इंटरव्यू के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती 

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का इंटरव्यू वह आखिरी पड़ाव है, जहां पहुंचना ही बड़ी उपलब्धि माना जाता है. इस बार करीब 2,736 उम्मीदवार मेन्स परीक्षा पास करके इंटरव्यू तक पहुंचे हैं.अब उनसे सिर्फ एक कदम दूर है IAS, IPS, IFS बनने का मौका. इसलिए इस स्टेज पर छोटी से छोटी गलती भी भारी पड़ सकती है.इंटरव्यू में सिर्फ आपका ज्ञान नहीं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी, व्यवहार, पहनावा, बोलने का तरीका, आत्मविश्वास सब कुछ परखा जाता है. इसलिए सही ड्रेस पहनना भी बेहद जरूरी है.

यूपीएससी के प्रसिद्ध मेंटर और Drishti IAS के फाउंडर विकास दिव्यकीर्ति इंटरव्यू देने वालों को कपड़ों से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं, जो बेहद काम के हैं.

UPSC इंटरव्यू में क्या पहनें?

विकास दिव्यकीर्ति ने बताया कि इंटरव्यू देने जाने से पहले टाई बिल्कुल सेंटर में रखें. टाई टेढ़ी-मेढ़ी नहीं होनी चाहिए. इंटरव्यू पैनल पर पहली नजर का असर पड़ता है.

2. कोट के बटन ध्यान रखें

इंटरव्यू रूम में बैठते समय कोट के बटन खोलकर बैठें. पॉकेट फ्लैप (जेब की ढक्कन) बाहर न निकली हो, उन्हें अंदर रखें.

3. सॉक्स का रंग बहुत मायने रखता है

इंटरव्यू के दौरान फॉर्मल और साफ दिखने चाहिए. अक्सर छात्र सॉक्स पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इंटरव्यू में यह भी नोटिस किया जाता है. नेवी ब्लू कोट के साथ काले सॉक्स पहनें. व्हाइट या ब्राउन सॉक्स से बचें.

इंटरव्यू कहां होगा?

इंटरव्यू धौलपुर हाउस,UPSC ऑफिस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली–110069 में आयोजित होगा.इंटरव्यू के पहले हर उम्मीदवार को UPSC की वेबसाइट पर उपलब्ध होने वाला E-Summon Letter डाउनलोड करना होता है, जिसमें तारीख और समय लिखे होते हैं.

ये बातें भी ध्यान रखें

इंटरव्यू में आपकी पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है, न कि केवल आपके ज्ञान का.

आपका पहनावा साफ-सुथरा और साधारण होना चाहिए

आत्मविश्वास के साथ जाएं, लेकिन ओवरकॉन्फिडेंट न लगें.

इंटरव्यू पैनल की हर बात ध्यान से सुनें.

सरल, स्पष्ट और ईमानदार जवाब दें.

