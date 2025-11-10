scorecardresearch
 

सभी शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य होगा वंदे मातरम्... UP सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश

योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में वन्दे मातरम् राष्ट्रगीत का गायन अनिवार्य किया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह कदम राज्य में राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक समरसता और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक दिन या निर्धारित समय पर वन्दे मातरम् का गायन सुनिश्चित किया जाए ताकि विद्यार्थियों और संस्था-सदस्यों में देशभक्ति की भावना प्रबल हो सके. (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम अनिवार्य किया जाएगा. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, इस गीत को हर स्कूल और कॉलेज में सार्वजनिक रूप से गाया और सुनाया जाना चाहिए. यह सभी के लिए आवश्यक है. हमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले कारकों की पहचान करनी होगी. हमें उनका प्रभावी ढंग से मुकाबला करना होगा ताकि भविष्य में भारत की अखंडता को चुनौती देने वाले कोई जिन्ना पैदा न हो सकें। आज की एकता यात्रा व्यापक जनजागरण का आह्वान कर रही है.'

वंदे मातरम केवल एक शब्द नहीं, मंत्र है
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया जाएगा. इससे पहले पीएम मोदी ने कहा था कि वंदे मातरम केवल एक शब्द नहीं है – यह एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है और एक पवित्र संकल्प है. उन्होंने यह भी कहा था कि वंदे मातरम मां भारती के प्रति भक्ति और आध्यात्मिक समर्पण का प्रतीक है. पीएम मोदी ने कहा था कि यह शब्द हमें हमारे इतिहास से जोड़ता है, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को यह विश्वास दिलाने का साहस देता है कि कोई भी संकल्प पूर्ण होने से परे नहीं है, कोई भी लक्ष्य हमारी पहुंच से परे नहीं है.

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 10, 2025

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाली विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज से एकता यात्रा कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं...अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। सरदार पटेल भारत के अखंडता के शिल्पी हैं... "

