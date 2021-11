UPTET 2021: 28 नवंबर, 2021 को दो पालियों में होने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET Exam 2021 का पेपर लीक होने के कारण स्थगित कर दिया गया है. यह एग्जाम प्रदेश में 736 केंद्रो पर आयोजित किया जा रहा था और इसमें भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल सख्या 19,99,418 थी.

परीक्षा रद्द होने के बाद सोशल मीडिया पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर रिएक्शन देते हुए लोग योगी सरकार को घेर भी रहे हैं. कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने के मामले में सरकार को घेरने का प्रयास किया तो किसी ने चुटकी भी ली.

UPTET 2021 की परीक्षा हुई रद्द, WhatsApp पर हुआ पेपर लीक।।

हमारे यहाँ सिर्फ चुनाव सही ढंग से होता है, पेपर तो लीक हुआ करते हैं। 😂#UPTET — Sachin Upadhyay (@sachinupadhyay_) November 28, 2021

वहीं, सपा की ओर से जूही सिंह ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पेपर लीक होना सरकार का एक बड़ा फेलियर है. बुलन्दशहर में टीईटी एग्जाम सेंटर से बाहर आकर निराश कैंडीडेट्स ने नाराजगी जाताते हुए हंगामे का प्रयास किया परंतु पुलिस ने समझा कर उन्हें वापस भेज दिया.

I hail from that state where examinees spend whole winter nights beneath open sky & at morning they get the news of paper leak and reschedule .....💔 #UPTET pic.twitter.com/hGhW7Ook88 — demon alpha (@RudranshTiwar14) November 28, 2021

पेपर लीक के मामले में लखनऊ से 4 , शामली से 3 , अयोध्या से 2 , कौशांबी से 1 और प्रयागराज से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. एग्जाम लीक होने के बाद डॉ. सतीश द्विवेदी, बेसिक शिक्षा मंत्री, उ .प्र ने कहा कि ' यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है. पुनः एक महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा कराई जाएगी. FIR कराने के निर्देश दिए गए है और यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके.'

UPTET 2021 examination has been cancelled following information of paper leak. UP government will conduct the exam again within a month. Investigation to be conducted by UP STF: Dr Satish Dwivedi, Basic Education Minister pic.twitter.com/hexAHuapVC — ANI UP (@ANINewsUP) November 28, 2021

यूपी सरकार ने पेपर रद्द होने के बाद कैंडिडेट्स की सुविधा के लिए निर्देश दिए है कि सभी अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर यूपी सरकार की बसों से बिना कोई पैसे दिए अपने अपने गंतत्व जा सकते है.