UPTET 2021 New Exam Date: पेपर लीक के चलते रद्द हुई परीक्षा, जानें कब रिलीज होगी नई एग्जाम डेट

UPTET 2021 New Exam Date: उत्‍तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2021) पेपरलीक के चलते रद्द कर दी गई है. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 13 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. जानकारी के मुताबिक, मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर के व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर लीक किया गया था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, UPTET परीक्षा एक महीने बाद दोबारा आयोजित की जा सकती है. इसके लिए अभ्यर्थियों से दोबारा कोई फीस नहीं ली जाएगी. बता दें कि 28 दिसंबर को परीक्षा के रिजल्‍ट जारी होने थे मगर संभव है कि अब दिसंबर अंत तक एग्‍जाम रीशेड्यूल किया जाएगा.

UPTET 2021 examination scheduled to be held today stands cancelled due to alleged paper leak



Dozens of suspects detained by STF in the paper leak case, the investigation is on. UP government will conduct the exam again within a month: Prashant Kumar, ADG, Law & Order



