UPSC ने जारी किया NDA NA का रिजल्ट, यहां चेक होगा स्कोरकार्ड

संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी एनडीए और एनए I परिणाम 2025 के अंक जारी कर दिए हैं. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2025 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं. अंक सूची में लिखित परीक्षा के अंक, एसएसबी अंक और अंतिम अंक शामिल हैं.

अंतिम परिणाम 10 अक्टूबर, 2025 को घोषित किया गया था. परीक्षा 13 अप्रैल, 2025 को आयोजित की गई थी. परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए चरणों का पालन करके अपने अंतिम अंक देख सकते हैं.

यूपीएससी एनडीए और एनए I परिणाम 2025: अंक कैसे देखें

Step 1: यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

Step 2: होम पेज पर उपलब्ध यूपीएससी एनडीए और एनए I परिणाम 2025 अंक लिंक पर क्लिक करें.

Step 3: एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी जहाँ उम्मीदवार विवरण देख सकते हैं.

Step 4: फाइल डाउनलोड करें और आगे की आवश्यकता के लिए उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है, बशर्ते वे अपनी जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता आदि के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र सीधे अपर भर्ती महानिदेशालय, एडजुटेंट जनरल शाखा, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (सेना), पश्चिम ब्लॉक संख्या III, विंग-I, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 को जमा करें, जहां ऐसा पहले नहीं किया गया है, न कि यूपीएससी को. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

---- समाप्त ----