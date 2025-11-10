scorecardresearch
 

सरकारी नौकरी: UPPSC ने कई पदों पर निकाली भर्ती, सैलरी ₹1.42 लाख तक, जानें डिटेल

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने रिसर्च असिस्टेंट और असिस्टेंट टाउन प्लानर के 2025 भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. उम्मीदवार 3 नवंबर से uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है. 

UPPSC की इस भर्ती में बी.टेक, डिप्लोमा या टाउन प्लानिंग में डिग्री धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.चयनित उम्मीदवारों को लेवल-7 से लेवल-10 के वेतनमान पर नियुक्ति मिलेगी. (Photo: AI Generated)
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने रिसर्च असिस्टेंट (इंजीनियरिंग) और असिस्टेंट टाउन प्लानर (Assistant Town Planner) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इन पदों के लिए आवेदन 3 नवंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इन पदों पर होगी भर्ती
रिसर्च असिस्टेंट (इंजीनियरिंग)
असिस्टेंट टाउन प्लानर

यह भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही है.

यहां चेक करें शैक्षणिक योग्यता
1. रिसर्च असिस्टेंट (Research Assistant): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.टेक (B.Tech) डिग्री या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 
या एएमआईई (AMIE) की डिग्री प्राप्त उम्मीदवार भी पात्र हैं.

2. असिस्टेंट टाउन प्लानर (Assistant Town Planner): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से टाउन प्लानिंग में डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (Post Graduate Diploma in Planning) या फिर Institute of Planners, American Institute of Town Planners, या Institute of Town Planners (London) के सदस्य भी आवेदन कर सकते हैं.

क्या है आयु सीमा (As on 1 July 2025)
न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
अधिकतम आयु: 40 वर्ष

यानी उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए.
(सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी.)

कितनी मिलेगी सैलरी (Pay Scale)
सहायक नगर नियोजक (Assistant Town Planner):
लेवल-10, ₹15,600 – ₹39,100 प्रति माह

रिसर्च असिस्टेंट (Research Assistant):
लेवल-7, ₹44,900 – ₹1,42,400 प्रति माह

चयन प्रक्रिया (Selection Process)
उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा —

प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Exam)
मुख्य परीक्षा (Main Exam)
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (Document Verification)

आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
सबसे पहले uppsc.up.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर “One Time Registration (OTR)” टैब पर क्लिक करें.
मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें.
रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें.
आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.
अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करें.
आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लें.

महत्वपूर्ण तिथि (Important Date)
आवेदन शुरू होने की तिथि: 3 नवंबर 2025
आवेदन की अंतिम तिथि: (जल्द घोषित की जाएगी)

इस लिंक से करें आवेदन

---- समाप्त ----
