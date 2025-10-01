UPPSC PCS प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2025 जारी, इस लिंक से डायरेक्ट कर सकते हैं चेक 

UPPSC PCS Prelims Admit Card: यूपीपीएससी ने 2025 पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक जारी कर दिए हैं. इस लिंक से आप 12 अक्टूबर तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसे प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को अपने डिटेल्स दर्ज कर लॉग इन करना होगा.

दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

UPPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने संयुक्त राज्य / ऊपरी अधीनस्थ सेवा (PCS) और सहायक वन संरक्षक (ACF) / रेंज वन अधिकारी (RFO) प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. अगर आपने इस पोस्ट के लिए आवेदन किया है तो आप आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. 12 अक्टूबर, 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लास्ट डेट है. यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी- पहली पाली सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरी दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक.

दर्ज करने होंगे ये डिटेल

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए , उम्मीदवारों को अपना ओटीआर नंबर, जन्मतिथि और लिंग दर्ज करके लॉग इन करना होगा. आवेदन पत्र में बताई गई जानकारी दर्ज करना जरूरी है. एडमिट कार्ड तभी उपलब्ध होंगे जब आवेदन अस्वीकार न किया गया हो और उम्मीदवार के लिए परीक्षा निर्धारित हो गई हो.

Advertisement

यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के चरण:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर “UPPSC PCS Prelims Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें.

अपना लॉगिन विवरण दर्ज करें (ओटीआर नंबर, जन्म तिथि, लिंग)

“एडमिट कार्ड डाउनलोड करें” पर क्लिक करें

हॉल टिकट पर क्लिक करें, अपने डिटेल दर्ज करें.

भविष्य में उपयोग के लिए डाउनलोड कर प्रिंटआउट कर लें.

12 अक्टूबर को होगी परीक्षा

यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025, 12 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के 1,435 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें लगभग 6.26 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है. इस भर्ती अभियान का उद्देश्य 210 पदों को भरना है. अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 90 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना होगा क्योंकि परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा. अभ्यर्थियों को अपने साथ दो हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की तस्वीरें, साथ ही एक वैध फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति और एक फोटो कॉपी भी लानी होगी.

---- समाप्त ----