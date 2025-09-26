UP शिक्षा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडे ने दिया इस्तीफा, पिछले साल हुई थी नियुक्ति

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की अध्यक्ष प्रोफेस कीर्ति पांडेय ने इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफा देने की वजह का उन्होंने खुलासा नहीं किया है. सिर्फ व्यगतिगत कारण का हवाला देते हुए इस्तीफा सौंपा है.

कीर्ति पांडेय को पिछले साल इसी महीने में आयोग ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था. वह गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक हैं. उनके अचानक इस्तीफे से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. अचानक लिए गए इस फैसले से हर कोई हैरान हैं.

कीर्ति पांडेय का इस्तीफा स्वीकृत

उच्च शिक्षा अनुभाग की ओर से कीर्ति पांडेय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है. इसको लेकर चिट्ठी भी जारी कर दी गई है. इसमें बताया गया है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है. उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है.

सीनियर अधिकारी संभालेंगे जिम्मेदारी

प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद आयोग में उनकी जिम्मेवारी सबसे वरिष्ठ अधिकारी संभालेंगे. विशेष सचिव की ओर से जारी पत्र में इस बारे में बताया गया है. इसमें साफ तौर पर लिखा है कि आयोग में प्रो. कीर्ति पांडेय के बाद जो सीनियर सदस्य होंगे, वही प्रतिदिन का उनका काम-काज आगे से संभालेंगे.

