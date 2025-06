UP Police Vacancy 2025: जल्द जारी होगा यूपी पुलिस भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन, जानें कौन कर सकता है आवेदन

Advertisement

h-UP Police Vacancy 2025: पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश पुलिस में जल्द भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगी. इसके जरिए सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पोस्ट पर भर्ती की जाएगी. आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस बार की भर्ती में सब-इंस्पेक्टर पदों पर कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट दी जाएगी. आवेदन के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर दाना होगा. आपको बता दें कि यूपी पुलिस विभाग 15 जून 2025 तक यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है.

कितना लगेगा आवेदन फीस

जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: ₹400/-

एससी/एसटी/महिला : ₹400/-

परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग / ई-चालान के माध्यम से ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं.

कितनी होनी चाहिए आयु सीमा

न्यूनतम आयु : 18 वर्ष.

अधिकतम आयु : शीघ्र ही सूचित किया जाएगा.

अधिक जानकारी के लिए कृपया यूपी पुलिस कांस्टेबल अधिसूचना 2025 पढ़ें.

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती के माध्यम से लगभग 19220 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी.

Constable in Provincial Armed Constabulary(प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) में कांस्टेबल)- 9837

Constable in Civil Police (सिविल पुलिस में कांस्टेबल)-3245

Constable in PAC / Armed Police (कांस्टेबल पीएसी/सशस्त्र पुलिस)- 2444

Constable in PAC Women’s Battalion (कांस्टेबल पीएसी/सशस्त्र पुलिस)- 2282

Constable in UP Special Security Force (उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) में कांस्टेबल )-1341

Constable in Mounted Police (उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) में कांस्टेबल )-71

Total- 19220

कितनी मिलेगी सैलरी

वेतनमान ₹21,700/- ₹69,100/- प्रति माह

ग्रेड पे ₹2,000/-

अनुमानित मासिक सकल वेतन ₹30,000 से ₹40,000/- प्रति माह

भत्ते एचआरए, डीए, टीए और अन्य भत्ते

कितने देर की होगी परीक्षा

समय अवधि : 150 मिनट.

निगेटिव मार्क्स : प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 (0.25).

प्रश्न प्रकार : Objective-Type Questions.

कैसे होगा सेलेक्शन

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

शारीरिक मानक परीक्षण

दस्तावेज़ सत्यापन

अंतिम मेरिट सूची

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?