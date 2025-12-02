UP PCS प्रारंभिक 2025 के परिणाम घोषित, 11,727 अभ्यर्थियों ने पास की परीक्षा

उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवाओं में करियर बनाने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है. यूपीपीएससी ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 और एसीएफ/आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है. इस परिणाम के घोषित होते ही हजारों उम्मीदवारों के लिए मेन्स परीक्षा तक पहुंचने का रास्ता खुल गया है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सोमवार को पीसीएस प्रीलिम्स 2025 और एसीएफ/आरएफओ प्रीलिम्स 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं. आयोग के अनुसार, 11,000 से अधिक उम्मीदवार अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी मेन्स परीक्षा के लिए योग्य घोषित किए गए हैं.

और पढ़ें

जल्द जारी होगी मेन्स परीक्षा की डेट

इस बार परीक्षा में बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था और सभी की निगाहें परिणाम पर टिकी थीं. परिणाम जारी होते ही चयनित उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है.आयोग ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों की सूची यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. मेन्स परीक्षा की तिथि और उसकी विस्तृत जानकारी आयोग जल्द ही अलग से जारी करेगा.

12 अक्टूबर को हुई थी परीक्षा

आयोग के अनुसार, 20 फरवरी को जारी विज्ञापन के लिए कुल 6,26,387 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था. इनमें से 2,65,270 अभ्यर्थी 12 अक्टूबर को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए. इस वर्ष, रिक्तियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है. पहले 200 पदों से बढ़कर अब 920 पद हो गए हैं. संशोधित विवरण में पीसीएस के 814 पद और सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) और क्षेत्रीय वन अधिकारी (आरएफओ) के 106 पद शामिल हैं.

Advertisement

यूपीपीएससी की वेबसाइट करते रहे चेक

यूपीपीएससी के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि कुल 11,727 उम्मीदवारों को पीसीएस मेन्स 2025 के लिए अनंतिम रूप से चुना गया है. मेन्स परीक्षा की तिथि और पास उम्मीदवारों के लिए आगे की ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी आयोग जल्द ही अलग से जारी करेगा. अंतिम परिणाम आने के बाद उम्मीदवारों के अंक, कट-ऑफ और बाकी जरूरी जानकारी यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दी जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि मुख्य परीक्षा और आगे की चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए नियमित रूप से यूपीपीएससी की वेबसाइट देखते रहें.

---- समाप्त ----