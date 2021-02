UP Board Exam Datesheet For Class 10th and 12th: उत्‍तर प्रदेश के उपमुख्‍यमंत्री दिनेश शर्मा ने आज 10 फरवरी को इस वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स जारी कर दी हैं. 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं इस वर्ष 24 अप्रैल से शुरू होंगी. 10वीं की परीक्षा 10 मई को और 12वीं की परीक्षा 12 मई को खत्‍म होंगी. परीक्षाओं के रिजल्‍ट के संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है. रिजल्‍ट जून में जारी किए जा सकते हैं. एग्‍जाम की डेट्स की घोषणा कर दी गई है जबकि सब्‍जेक्‍ट वाइस टाइम टेबल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे.

हाईस्कूल की परीक्षा के लिए 29,94,312 छात्रों ने रजिस्‍ट्रेशन किया है जबकि 12वीं की परीक्षा के लिए 26,09,501 छात्रों ने रजिस्‍ट्रेशन किया है. कुल 56,03,813 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे. परीक्षाएं कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष देरी से शुरू हुई हैं. परीक्षाएं कोरोना संबंधी सावधानियों के साथ आयोजित की जाएंगी.

बता दें कि परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्र सभी कोरोना सावधानियों का सख्‍ती से पालन करेंगे. छात्रों को पूरे समय मास्‍क पहनकर रहना अनिवार्य होगा. छात्र अपने साथ एग्‍जाम सेंटर में पारदर्शी बोतल में सेनिटाइज़र ले जा सकेंगे. एग्‍जाम के दौरान छात्र पेन, पेन्सिल या कोई भी अन्‍य चीज आपस में लेन-देन नहीं कर सकेंगे. बोर्ड ने एग्‍जाम का पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया है.

पूरा टाइम टेबल देखने के लिए यहां क्लिक करें