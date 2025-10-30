scorecardresearch
 

यूपी बोर्ड परीक्षा 2026: 52 लाख से ज्यादा विद्यार्थी होंगे शामिल, इंटर के छात्रों में आई गिरावट

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर परीक्षा का मौसम दस्तक दे चुका है. जहां लाखों छात्रों की मेहनत, उम्मीदें और भविष्य एक बार फिर उत्तर पुस्तिकाओं में सिमटने को तैयार हैं. एशिया के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड, यूपी बोर्ड की इस बार की परीक्षा में 52 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे.

पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 12वीं की परीक्षार्थियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर परीक्षा का महाकुंभ सजने जा रहा है. एशिया के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में इस बार 52 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे. हालांकि इंटरमीडिएट स्तर पर परीक्षार्थियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन हाईस्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ी है. कक्षा 9 से 12 तक कुल एक करोड़ से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है, जो यूपी की शिक्षा व्यवस्था के विशाल दायरे और प्रतिस्पर्धा का अंदाजा देता है.

इस बार हाइस्कूल मे 14 लाख 38 हजार 682 छात्र और 13 लाख 12 हजार 263 छात्राएं और इंटर मे 13 लाख 3 हजार 012 छात्र और 11 लाख 76 हजार 340 छात्राएं पंजीकृत हुए है. बात करें कक्षा 9 की और 11 की तो 9वीं में 14 लाख 11 हजार 298 छात्र और 13 लाख 25 हजार 911 छात्राएं शामिल होंने वाली हैं. इसके अलावा कक्षा 11वीं में 11 लाख 29 हजार 7 छात्र और 10 लाख 79 हजार 918 छात्राओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी (यूपी बोर्ड) 2025-26 में कक्षा 9 से 12 तक एक करोड़ एक लाख 76 हजार 431 छात्र अपना पंजीकरण करा चुके हैं.

इंटर के छात्रों में आई है कमी

पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 12वीं की परीक्षार्थियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. 2025 मे हुई इंटर की परीक्षा मे 27 हजार पांच हजार नौ छात्रों ने परीक्षा दी थी, वहीं इस साल इनकी संख्या घटकर 24 लाख 79 हजार 352 ही रह गई है इसमें 2 लाख 25 हजार 657 परीक्षार्थियों की कमी देखने को मिली है.

हाई स्कूल के बढ़े परीक्षार्थी

वहीं हाई स्कूल की बात करें तो इस बार परीक्षार्थियों की संख्या में 18 हजार 780 छात्रों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, इस साल कक्षा 9 में 27 लाख 37 हजार 209 और हाई स्कूल में 27 लाख 50 हजार 945 छात्र शामिल होंगे. 11वीं में 22 लाख 08 हजार 925 और इंटरमीडिएट में 24 लाख 79 हजार 352 परीक्षार्थियों का पंजीकरण किया गया है. यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के मुताबिक प्रति संशोधन की प्रक्रिया के बाद छात्रों की अंतिम संख्या में मामूली परिवर्तन हो सकता है वही संशोधन पूरा होने के बाद परीक्षा केंद्रों की संख्या भी तय की जाएगी.

