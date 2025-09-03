scorecardresearch
 

गणेश विसर्जन से लौटते वक्त यूके में कार क्रैश, दो भारतीय छात्रों की मौत

यूनाइटेड किंगडम में गणेश विसर्जन से लौट रहे दो भारतीय छात्रों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है. ड्राइवर की रैश ड्राइविंग की वजह से यह हादसा हुआ है.

मृतक के परिवार ने बताया कि छात्र फरवरी में आगे की पढ़ाई के लिए भारत वापस आने वाले थे. (Photo: AFP)
तेलंगाना के हैदराबाद के दो भारतीय छात्रों की सोमवार सुबह ब्रिटेन के एसेक्स में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई और पांच लोगों के घायल होने की खबर है. यह दुर्घटना सुबह करीब 4.15 बजे रेले स्पर गोलचक्कर पर उस समय हुई जब हैदराबाद के नौ भारतीय छात्रों का एक समूह गणेश प्रतिमा विसर्जन समारोह के बाद दो कारों में लौट रहा था.

एसेक्स पुलिस ने पुष्टि की है कि 23 और 24 वर्षीय दोनों ड्राइवरों को खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाकर मौत और गंभीर चोट पहुंचाने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों ने कहा कि वे एक ही छात्र समूह के सदस्य थे और अभी भी हिरासत में हैं. मृतकों की पहचान नादरगुल निवासी 23 वर्षीय चैतन्य तार्रे (जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई) और बोडुप्पल निवासी 21 वर्षीय ऋषितेजा रापू (जिनकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई) के रूप में हुई.

कुछ महीनों बाद भारत आने वाला था छात्र

दोनों इस साल की शुरुआत में उच्च शिक्षा के लिए यूनाइटेड किंगडम चले गए थे. चैतन्य के परिवार ने बताया कि वह फरवरी में मास्टर्स प्रोग्राम शुरू करने के लिए देश आया था. एक रिश्तेदार ने कहा, "हमें बताया गया था कि एक दुर्घटना हुई है, लेकिन जब हमने उसके दोस्तों को फोन किया, तो उन्होंने बताया कि उसकी मृत्यु हो गई है."

एसेक्स पुलिस ने एक बयान में कहा, "हमें सुबह 4.15 बजे के बाद रेले स्पर गोलचक्कर पर दो वाहनों की टक्कर की सूचना मिली. खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाकर मौत और गंभीर चोट पहुंचाने के संदेह में ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे अभी भी हिरासत में हैं." नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई यूनियन यूके ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वह युवाओं की मौत से गहरा दुख पहुंचा है.

