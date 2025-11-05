scorecardresearch
 

Feedback

UGC NET 2025: NTA ने आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए जारी की एडवाइजरी, जानें डिटेल

यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इस सप्ताह समाप्त हो रही है. एनटीए ने आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. यहां देखें. 

Advertisement
X
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए आवेदन से जुड़ी एडवाइजरी जारी की है. उम्मीदवार 7 नवंबर रात 11:50 बजे तक आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. (Photo: ugc.gov.in)
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए आवेदन से जुड़ी एडवाइजरी जारी की है. उम्मीदवार 7 नवंबर रात 11:50 बजे तक आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. (Photo: ugc.gov.in)

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए आवेदन से जुड़ी नई एडवाइजरी जारी की है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर देख सकते हैं. एडवाइजरी के मुताबिक, आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 नवंबर 2025 रात 11:50 बजे है. अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो एडवाइजरी पढ़कर जल्द आवेदन करें.

महत्वपूर्ण बातें:
उम्मीदवार को निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करके ऑनलाइन फॉर्म भरना और सबमिट करना जरूरी है.
फॉर्म भरने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रखें.
जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक फीस भर दी है, उन्हें ही आवेदन पुरा माना जाएगा.

यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा 2025: आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं.
1. यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.
2. होम पेज पर उपलब्ध UGC NET दिसंबर परीक्षा 2025 पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें.
3. एक नया पेज खुलेगा जहां अभ्यर्थियों को अपना पंजीकरण कराना होगा.
4. पंजीकरण हो जाने के बाद आवेदन पत्र भरें.
5. आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
6. सबमिट पर क्लिक करें .
7. आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

Advertisement

कितना लगेगा आवेदन शुल्क 
सामान्य/अनारक्षित वर्ग के लिए ₹ 1150/-, सामान्य-ईडब्ल्यूएस/ओबीसी-एनसीएल वर्ग के लिए ₹ 600/- और एससी/एसटी/दिव्यांगजन और थर्ड जेंडर वर्ग के लिए ₹ 325/- है. भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा. सुधार विंडो 10 नवंबर को खुलेगी और 12 नवंबर, 2025 को बंद होगी. यह परीक्षा 31 दिसंबर से 7 जनवरी, 2026 तक देश भर में कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित की जाएगी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Karakat Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025
    Mokama Election
    Advertisement