UGC NET 2025 Date: दिसंबर में होगा UGC NET का एग्जाम, यहां करना होगा आवेदन

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा का कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट - nta.ac.in या ugcnet.nta.ac.in पर विस्तृत अधिसूचना देख सकते हैं.

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा 31 दिसंबर, 2025 से 7 जनवरी, 2026 तक भारत के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा में तीन घंटे (बिना किसी ब्रेक के) के एक ही सत्र में दो पेपर होंगे. पंजीकरण प्रक्रिया अभी जारी है और उम्मीदवार 7 नवंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

तीन घंटे का होगा एग्जाम

UGC Net परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी, जिसमें 150 वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 3 घंटे निर्धारित है. आवेदन करने और शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर, 2025 है, जबकि सुधार की समय सीमा 10 नवंबर से 12 नवंबर, 2025 तक निर्धारित है. सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में संभावित तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया समय सीमा से पहले ही पूरी कर लें.

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित किया गया है। सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 1150 रुपये है, जबकि सामान्य-ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये है. अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), दिव्यांग, और तृतीय लिंग श्रेणी के उम्मीदवारों को 325 रुपये का शुल्क देना होगा. शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यमों, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से ही स्वीकार्य है.

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए आवेदन कैसे करें

1. यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाएं.

2. होमपेज पर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा सूचना के लिंक पर क्लिक करें.

3. परीक्षा कार्यक्रम के विवरण के साथ एक नया पेज खुलेगा.

4. भविष्य के संदर्भ के लिए पेज को डाउनलोड और प्रिंट करें.

हेल्पडेस्क और संपर्क जानकारी

पंजीकरण या शुल्क भुगतान में किसी भी कठिनाई के मामले में, उम्मीदवार एनटीए हेल्पडेस्क से 011-40759000 या 011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं, या सहायता के लिए ugcnet@nta.ac.in पर ईमेल भेज सकते हैं. अधिक जानकारी और अपडेट के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से एनटीए और यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.

