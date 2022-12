अब ग्रेजुएट कोर्स में जरूरी होगी इंटर्नशिप, जानें क्या है UGC का FYUP प्लान

नए अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में किताबी शिक्षा के साथ अनुभव और सीखने पर जोर दिया है. यूजी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए समर टर्म के दौरान 4 क्रेडिट वर्क आधारित लर्निंग इंटर्नशिप से गुजरना होगा. ये जानकारी नए पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क में दी गई है.

X

UGC internship must in new education plan (File Photo)