UBSE Uttarakhand Board 10th, 12th Exam 2021 Date: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) ने उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट्स जारी कर दी हैं. राज्‍य में बोर्ड परीक्षाएं 04 मई से शुरू होंगी और 22 मई, 2021 तक जारी रहेंगी. सब्‍जेक्‍ट वाइस टाइम टेबल जल्‍द बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जारी कर दिया जाएगा.

#Uttarakhand: High School and Intermediate Board examinations to be held from 4th May to 22nd May.