Pariksha Pe Charcha 2021: PM मोदी लगाएंगे 'पाठशाला', दूर करेंगे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स का डर

Pariksha Pe Charcha 2021: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्‍द ही परीक्षा पे चर्चा 2021 के माध्‍यम से छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षाओं की चिंता दूर करने के लिए अपनी 'बहुमूल्य युक्तियां' साझा करेंगे. पीएम छात्रों का कोरोना काल में बोर्ड परीक्षाओं का डर दूर करेंगे ताकि वह आगामी बोर्ड परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाएं आराम से दे सकें.

सरकारी ट्विटर हैंडल ने परीक्षा पे चर्चा 2021 की घोषणा करते हुए कहा कि 2021 परीक्षा पे चर्चा संस्‍करण के लिए छात्र तैयार हो जाएं. इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण ऑफलाइन क्‍लासेज़ नहीं हो पाई हैं और छात्रों को ऑनलाइन क्‍लासेज से ही एग्‍जाम की तैयारी करनी पड़ी है. ऐसे में यह परीक्षा एकदम नए तरीके की होगी जिसके लिए पीएम मोदी छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करेंगे.

Get ready to leave behind exam stress & nervousness with PM Narendra Modi in the newest edition of #ParikshaPeCharcha2021. Coming soon, stay tuned for more details! @EduMinOfIndia @PMOIndia @PIB_India @MIB_India pic.twitter.com/F9wsHiKHFT