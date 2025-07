DU में पढ़ाई बीच में छोड़ने पर भी नहीं जाएगी मेहनत बेकार, 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 में डिप्लोमा, जानें डिटेल

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के तहत संचालित 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में नामांकित छात्रों के लिए निकास विकल्प (Exit Option) की घोषणा की है.

