Board Exam Cancelled: 12वीं की परीक्षाएं रद्द, 11वीं के छात्र होंगे प्रोमोट, इस राज्य ने लिया फैसला

Telangana Board Exam Latest Updates: तेलंगाना सरकार ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है. वहीं, ग्यारहवीं कक्षा (Class XI) के सभी छात्रों को बारहवीं कक्षा (Class XII) में प्रमोट करने का फैसला किया है.

तेलंगाना सरकार के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण इस साल यानी 2021 की कक्षा 11वीं की परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा और सभी छात्रों को 12वीं कक्षा में प्रमोट (Promote) किया जाएगा.

तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TSBIE) ने पूर्वनिर्धारित वस्तुनिष्ठ मानदंडों ( pre-determined objective criteria) के आधार पर रिजल्ट घोषित करने का फैसला किया है.

State Govt decides to cancel Class XII exam for academic yr 2020-21. Results to be declared on basis of pre-determined objective criteria. Secretary, Board of Intermediate Examination is directed to issue orders for promoting all Class XI students to Class XII: Govt of Telangana