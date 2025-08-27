SSC पेपर पर विवाद, समझिए आखिर इसे बनाता कौन है और कैसे परीक्षा केंद्र तक आता है?

SSC Phase 13 Exam Controversy: राजधानी दिल्ली और पटना में छात्र कर्मचारी चयन आयोग (SSC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों में एसएससी के परीक्षा कराने के तरीके को लेकर काफी नाराज़गी है. छात्रों का कहना है कि एसएससी द्वारा परीक्षाएं तो कराई जा रही हैं, लेकिन उनमें कई खामियां हैं.

पहली यह कि आखिरी समय पर परीक्षा रद्द होने का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है. दूसरी यह कि जो छात्र उत्तर प्रदेश में रहता है, उसका परीक्षा केंद्र पश्चिम बंगाल में इतना दूर क्यों है? इसके अलावा छात्रों के बीच सबसे बड़ी नाराजगी टीसीएस (TCS) कंपनी को छोड़कर इक्विडिटी (Equidity) कंपनी को लेकर है. इसी बीच, आइए आपको बताते हैं कि छात्रों में एसएससी को लेकर इतनी नाराज़गी क्यों पैदा हुई और प्रश्न पत्र बनने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसकी क्या भूमिका होती है.

एसएससी कौन-सी परीक्षाएं करवाता है?

सबसे पहले तो यह समझिए कि कर्मचारी चयन आयोग (SSC) है क्या. एसएससी एक केंद्रीय भर्ती संस्था है. यह संस्था भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'बी' पदों पर उम्मीदवारों की भर्तियां करती है. एसएससी इन सरकारी परीक्षाओं का आयोजन करता है. इसकी स्थापना साल 1975 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है. एसएससी कई परीक्षाओं की भर्ती करवाता है, जिनमें सबसे मुख्य हैं:

एसएससी सीजीएल (SSC CGL), जिसे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम कहा जाता है. इसमें ग्रुप 'सी' और 'बी' पदों के लिए ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवारों की भर्ती होती है. एसएससी सीएचएसएल (SSC CHSL) यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, जिसके जरिए 12वीं पास उम्मीदवारों की भर्ती होती है.

इसके अलावा दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ (CISF), सीएपीएफ (CAPFs) की भर्ती भी एसएससी सीपीओ (SSC CPO) एग्जाम द्वारा कराई जाती है. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए एसएससी एमटीएस (SSC MTS) यानी मल्टी-टास्किंग स्टाफ एग्जाम होता है. एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल का एग्जाम भी कराया जाता है, साथ ही जूनियर इंजीनियर का एग्जाम भी एसएससी कराती है. विभिन्न सरकारी विभागों में स्टेनोग्राफर की भर्ती भी एसएससी द्वारा कराई जाती है.

टीसीएस और इक्विडिटी कंपनी को लेकर क्या है विवाद?

एसएससी परीक्षा आयोजित कराने के लिए एक निजी संस्था का चुनाव करती है, जिसका चयन सरकार द्वारा किया जाता है. इसे एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कहा जाता है. एसएससी केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा करता है. साल 2018 से इसी तरह से परीक्षाएं होती आ रही हैं. साल 2018 में जब यह शुरू हुआ था, तब एसएससी ने परीक्षा कराने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को टेंडर दिया था.

कंपनी का टेंडर हाल ही में खत्म हुआ है. इसके बाद परीक्षा कराने के लिए दूसरी संस्था का चयन हुआ, जिसका नाम इक्विडिटी (Equidity) है. जून 2025 तक जितनी भी परीक्षाएं कराई जा रही थीं, उनका मॉडल अलग था. इसके बाद जो परीक्षाएं इक्विडिटी कंपनी ने कराईं, उनका मॉडल अलग है. यह मॉडल क्यों बदला गया, इसे लेकर एसएससी के चेयरमैन ने 'द लल्लनटॉप' से बात की.

एसएससी के चेयरमैन ने बताया कि यह मॉडल इसलिए बदला गया क्योंकि शांतनु कुमार नामक एक मामले को लेकर साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो परीक्षा आयोजित करता है, वह प्रश्न पत्र नहीं बनाएगा. इस आदेश को साल 2025 से लागू किया गया है. साल 2025 से एसएससी का जो प्रश्न पत्र बन रहा है, उसका परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है. 2025 से पहले, टीसीएस ही परीक्षा कराती थी और टीसीएस ही प्रश्न पत्र बनाती थी. अब इक्विडिटी कंपनी परीक्षा करा रही है, लेकिन प्रश्न पत्र तैयार करने का जिम्मा उनका नहीं है.

एसएससी भी प्रश्न पत्रों को डिजिटल रूप से तैयार करता है. एसएससी चेयरमैन ने बताया कि विशेषज्ञ ऑनलाइन पोर्टल पर प्रश्न अपलोड करते हैं. इसके बाद दूसरे विशेषज्ञ प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनका अनुवाद भी किया जाता है. चेयरमैन ने बताया कि करीब 30 से 35 लोग प्रश्नों को देखते हैं. इसके बाद प्रश्न पोर्टल पर डाले जाते हैं. यह सारा काम डिजिटल तरीके से होता है.

प्रश्न पत्रों में गलतियों को लेकर क्या बोले चेयरमैन?

एसएससी छात्रों का कहना है कि प्रश्न पत्रों में भी कई गड़बड़ियां पाई गई हैं. किसी प्रश्न का उत्तर दो विकल्पों में है तो कई ऐसे प्रश्न हैं जो दोहराए जा रहे हैं. इस बात के जवाब में एसएससी चेयरमैन ने प्रश्न पत्र बनने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया बताई और कहा कि जो गलतियां पाई गई हैं, उन्हें आयोग द्वारा सुधारा जाएगा.

इसके अलावा, जिन छात्रों ने प्रश्नों पर आपत्ति जताई है और आपत्ति जताने के लिए पैसे भरे हैं, उनके रिफंड का भी कोई उपाय निकाला जाएगा. क्योंकि उम्मीदवारों ने जिन प्रश्नों पर आपत्ति जताई है, वे उम्मीदवारों की नहीं, बल्कि एसएससी की ही गलती हैं. ऐसे में गलती बताने के लिए छात्रों से पैसे जमा कराना सरासर गलत है.

सेंटर्स पर कैसे पहुंचता है एसएससी का पेपर?

एसएससी चेयरमैन ने बताया कि प्रश्न पत्र बनाने में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है. चेयरमैन ने आगे बताया कि जब से एसएससी आया है, तब से एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. ऐसा इसलिए क्योंकि एसएससी के प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छपते.

दरअसल, एक ऑनलाइन सिस्टम के जरिए परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले प्रश्न पत्र स्वचालित तरीके से तैयार होता है और वह सारे परीक्षा केंद्रों पर एक साथ भेजा जाता है. एक डिजिटल वॉल्ट में पहले से कई तरह के सवाल मौजूद रहते हैं, फिर एक प्रोग्राम के जरिए तय किया जाता है कि कौन-से विषय से प्रश्न पत्र बनाना है और उसका स्तर (आसान या कठिन) क्या होगा. यह प्रक्रिया इतनी सुरक्षित है कि पेपर लीक होने की संभावना लगभग शून्य हो जाती है.

