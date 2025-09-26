scorecardresearch
 

SSC Constable Recruitment 2025: दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल पद पर आवेदन शुरू, यहां करें अप्लाई

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार 15 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के जरिए सैकड़ों पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

कॉन्स्टेबल पद पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2025 है. (Photo: AP)
SSC Constable Recruitmet How To Apply: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. याद रखें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 अक्तूबर 2025 है.

इस भर्ती परीक्षा में दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल ड्राइवर पुरुष के 737 पद भरे जाएंगे. दिल्ली पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल AWO/TPO - पुरुषों के लिए 370 पद, महिलाओं के लिए 182 पद खाली हैं.आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2025, रात 11 बजे तक है.

ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि और समय 16 अक्टूबर, 2025, रात 11 बजे तक है. इसके अलावा अगर आवेदन फॉर्म में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो 23 से 25 अक्टूबर, 2025, रात 11 बजे तक कर सकते हैं. संभावित है परीक्षा दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी.

इस लिंक पर क्लिक करके SSC कॉन्स्टेबल पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं

पात्रता मांदड:

आवेदन करने के लिए, संभावित उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. जैसे आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए.

आयु सीमा: कांस्टेबल पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई, 2025 तक 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और हेड कांस्टेबल पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट है.

कॉन्स्टेबल योग्यताएं: उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (वरिष्ठ माध्यमिक) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो.उम्मीदवार को आत्मविश्वास के साथ भारी वाहन चलाने में सक्षम होना चाहिए. उसके पास भारी मोटर वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. वाहनों के रखरखाव का ज्ञान होना चाहिए.

हेड कॉन्स्टेबल योग्यताएं: इस पद के लिए उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान और गणित विषयों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, या मैकेनिक-कम-ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (एनटीसी) प्राप्त किया हो.

उम्मीदवार को कंप्यूटर संचालन (योग्यता-योग्यता) में कुशल होना चाहिए., उम्मीदवारों को अंग्रेजी वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड की परीक्षा देनी होगी. इसमें 15 मिनट में 1000 की-डिप्रेशन लिखने होंगे. इसके अलावा हेड कॉन्स्टेबल को कंप्यूटर खोलना/बंद करना, प्रिंटिंग, एमएस ऑफिस का उपयोग, टाइप किए गए टेक्स्ट को सेव करना और उसमें संशोधन करना, पैराग्राफ सेटिंग और नंबरिंग करना आना चाहिए। 

आवेदन शुल्क:
दोनों पदों के लिए आवेदन शुल्क ₹100 है. हालांकि, महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और भूतपूर्व सैनिकों (ESM) के उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है. शुल्क का भुगतान BHIM UPI, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो कार्ड या RuPay डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

SSC कांस्टेबल भर्ती 2025: आवेदन कैसे करें

Step 1. आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

Step 2. होम पेज पर, "आवेदन करें" बटन पर क्लिक करें.

Step 3. SSC कांस्टेबल/हेड कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु लिंक पर क्लिक करें.

Step 4. आवश्यक विवरण दर्ज करके अपना पंजीकरण करें.

Step 5. आवेदन पत्र भरें, यदि आवश्यक हो तो दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

Step 6. आवेदन पत्र की समीक्षा करें और उसे जमा करें.

Step 7. पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड करें.

Step 8. भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट अपने पास रखें.

---- समाप्त ----
