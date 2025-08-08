13 अगस्त को होने वाली SSC-CGL की परीक्षा स्थगित, अब इस दिन होगा एग्जाम

एसएससी ने 13 अगस्त से होने वाली SSC-CGL की परीक्षा स्थगित कर दी है. अब यह परीक्षा सितंबर के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी. वहीं विज्ञप्ति जारी कर भारत सरकार के अवर सचिव ने सूचना दी है कि पूर्व में हुई एसएससी की ऑनलाइन परीक्षा में डेटा में आई खामियों की वजह से प्रभावित 55,000 छात्रों को संदेह का लाभ दिया गया है. अवर सचिव का कहना है कि अब इन सभी छात्रों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसकी तिथि 29 अगस्त, 2025 निर्धारित की गई है. इस पुनः परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 26 अगस्त, 2025 से उपलब्ध होंगे.

बता दें कि एसएससी एग्जाम में खामियां और तकनीकी समस्या को लेकर देश भर के छात्र आंदोलन कर रहे हैं. परीक्षा के दौरान सर्वर में खामी, सही सेंटर नहीं मिलना, अचानक एग्जाम कैंसिल हो जाना जैसी कई समस्याएं पूर्व में आई हैं. यही वजह है कि एसएससी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने इन खामियों और हो रही समस्याओं को लेकर व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसने अब आंदोलन का रूप ले लिया है.

24 जुलाई से शुरू हुई थी परीक्षा

24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक देश भर में 194 स्थानों पर आयोजित की गई थी. 11.50 लाख आवेदकों में से 5.50 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने मैट्रिक, उच्चतर माध्यमिक और स्नातक स्तर पर ये परीक्षाएं दीं. परीक्षा के दौरान, तकनीकी और परिचालन संबंधी कारणों से कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा देने में व्यवधान हुआ. ऐसे कई अभ्यर्थियों की पहचान की गई और उन्हें उचित अवसर प्रदान करने के लिए, उन्हें परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया.

1 अगस्त 2025 तक बाद की पालियों में इन्हें समायोजित किया गया. इसके अतिरिक्त, 2 अगस्त 2025 को, ऐसे और अधिक अभ्यर्थियों की पहचान के लिए तीन पालियों में परीक्षा आयोजित की गई और लगभग 8000 अभ्यर्थी 2 अगस्त 2025 को इन परीक्षाओं में शामिल हुए.

इसके बाद, 2 अगस्त तक आयोजित सभी पालियों से संबंधित लॉग के विश्लेषण के आधार पर, लगभग 55000 उम्मीदवारों की पहचान की गई है, जिनके संबंध में डेटा में खामियां थी. इसलिए आयोग ने निर्णय लिया है कि इन उम्मीदवारों को शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 को अपनी परीक्षा देने का एक और अवसर प्रदान किया जाएगा.

26 अगस्त से मिलेगा एडमिट कार्ड

इन उम्मीदवारों को उन तीन शहरों में से एक केंद्र सौंपा जाएगा, जिनके लिए उन्होंने प्राथमिकता दी थी. 26 अगस्त 2025 से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

SSC-CGL की परीक्षा स्थगित

अवर सचिव ने कहा है कि आयोग ने परीक्षा मंच और संचालन संबंधी तैयारियों का गहन मूल्यांकन करने का भी निर्णय लिया है. इसी के मद्देनजर, SSC CGL संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई) के आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है.

परीक्षा अब सितंबर 2025 के पहले सप्ताह से शुरू होगी और सीजीएलई और अन्य सभी बाद की परीक्षाओं के लिए संशोधित कार्यक्रम जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा.

