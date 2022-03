SSC Admit Card 2022: एसएससी ने जारी किया एडमिट कार्ड, 14 मार्च को आयोजित होगी परीक्षा

SSC Admit Card 2022: कर्मचारी चयन आयोग (SSC), मध्य क्षेत्र (CR) ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र के लिए चयन पोस्ट फेज 9 के लिए प्रवेश पत्र अपलोड कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने यूपी क्षेत्र के लिए एसएससी चयन पोस्ट 9 भर्ती के लिए आवेदन किया है और जिनका आवेदन स्वीकार किया गया है, वे एसएससी सीआर की आधिकारिक वेबसाइट - ssc-cr.org से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 परीक्षा 14 मार्च से 16 मार्च 2022 तक आयोजित की जाएगी.

SSC Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc-cr.org पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये लिंक ' ‘STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR SELECTION POST PHASE-IX EXAMINATION-2021 (MATRICULATION LEVEL, HIGHER SECONDARY LEVEL AND GRADUATE LEVEL) TO BE HELD FROM 14/03/2022 TO 16/03/2022 (ONLY FOR UTTAR PRADESH CANDIDATES)’ पर क्लिक करें.

स्टेप 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद कैंडिडेट के सामने एक नया पेज खुलेगा. पेज पर मौजूद लिंक ‘ CLICK HERE TO CHECK STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD’ पर क्लिक करें.

स्टेप 4: उम्मीदवार मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें.

स्टेप 5: कैंडिडेट का एडमिट कार्ड उनकी स्क्रीन पर होगा. उसे डाउनलोड कर लें.

उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान एक ओरिजनल फोटो पहचान पत्र ले जाना चाहिए जिसमें जन्म तिथि वही हो जो प्रवेश पत्र में छपी हो. यदि मूल फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र लाना होगा. इसके साथ ही कैंडिडेट एडमिट कार्ड में दिए गये दिशा निर्देशों को सही से पढ़ लें.

