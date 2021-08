School Reopen: कोविड प्रोटोकॉल के साथ कई राज्यों में खुले स्कूल, मास्क-सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऐसे शुरू हुई पढ़ाई

School Reopen Today: देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय के बाद प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को खोला जा रहा है. पंजाब में प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक की कक्षाओं के स्टूडेंट्स के लिए आज (सोमवार) यानी 02 अगस्त से स्कूल खुल गए हैं. वहीं, उत्तराखंड, झारखंड में भी स्कूल-कॉलेज (School-College Reopen) एक बार फिर छात्रों से गुलजार हो रहे हैं.

स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है. स्टूडेंट्स से लेकर टीचिंग स्टाफ तक सभी मास्क पहने हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं. आदेश के अनुसार स्कूलों सैनिटाइज किया गया है. साथ ही स्कूल में थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही क्लास में स्टूडेंट्स को एंट्री दी गई है.

पंजाब में सुबह 8 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे स्कूल

पंजाब के स्कूलों में प्री-प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक सभी कक्षाएं पहले की तरह (फिजिकल ढंग से) चलाई जाएंगी. स्कूलों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा. स्कूलों में क्लासेज ऑफलाइन मोड में लगेंगी.

Schools open in Punjab after over a year, with relaxations in #COVID19 restrictions. Visuals from Govt Girls' Senior Secondary School in Amritsar.



Principal Mandeep Kaur says, "The school has reopened for students of all classes now. Arrangements for sanitisation have been made" pic.twitter.com/bbhm2yggkS — ANI (@ANI) August 2, 2021

हालांकि, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता-पिता की लिखित सहमति जरूरी है. बता दें कि पंजाब में राज्य सरकार ने 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल 26 जुलाई से ही खोल दिए थे.

Punjab | Schools in Ludhiana reopen today



Our school is functioning in two shifts. 40% students of Class 1 to Class 10 have arrived. Timing for Class 12 students is 12 pm. Parents & children are very excited: Sanjay Thapar, Principal govt sr secondary smart school PAU, Ludhiana pic.twitter.com/T0btI7mXOi — ANI (@ANI) August 2, 2021

छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए खुले स्कूल

छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल आज (सोमवार) 02 अगस्त से 50 फीसदी उपस्थिति के साथ दोबारा खुल गए हैं. बता दें कि इस साल कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच मार्च में शुरू होने के बाद स्कूल एवं कॉलेजों को फिर से बंद कर दिया गया था. लेकिन अब एक बार फिर 10वीं और 12वीं कक्षा की ऑफलाइन क्लासेज शुरू हो गई हैं.



Chhattisgarh: Some schools in Raipur re-open today after over a year, amid relaxations in #COVID19 restrictions.



A class 12th student of Holy Cross School says, "We are excited to meet our friends & teachers. We are going to the school after such a long time, it feels so good." pic.twitter.com/Fh9ZIr2mgI — ANI (@ANI) August 2, 2021

छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ शर्तों के साथ कक्षा 01 से 05 और कक्षा 8 के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है, लेकिन, 6,7,9 और 11वीं क्लासेज अभी शुरू नहीं होंगी. इसके अलावा जिन छात्र/छात्रों को कफ, सर्दी और बुखार की शिकायत होगी, उन्हें कक्षा में शामिल होने की इजाजत नहीं है.

उत्तराखंड-झारखंड में भी खुले स्कूल

उत्तराखंड में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूलों को 02 अगस्त से खोलने के आदेश दिए गए जबकि कक्षा छठीं से 8वीं के स्कूलों को 16 अगस्त से खोला जाएगा. वहीं, झारखंड में भी 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को खोला गया है.

Uttarakhand | Schools resume functioning for Class 9 to Class 12 in Dehradun



We have sanitised the entire school. We will also send the video to parents as proof to assure them that children are safe in school: AK Singh, Principal, Vivekananda school pic.twitter.com/4wvCYIvJeC — ANI (@ANI) August 2, 2021

कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी

कोरोना संबंधित गाइडलाइंस के अनुसार स्कूलों का सैनिटाइजेशन किया गया है. वहीं, टीचर्स एवं स्टूडेंट्स के लिए मास्क लगाना भी अनिवार्य है. बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल लंबे समय से बंद थे. अब स्कूलों को खोलने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जो सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों पर लागू हैं.

(मनजीत सहगल, दिलीप सिंह राठौड़, सत्यजीत के इनपुट के साथ)