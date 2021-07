School Reopen: हरियाणा सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खोलने का फैसला लिया है. स्‍कूल ऑफलाइन क्‍लासेज़ के लिए 16 जुलाई से खुलेंगे. हरियाणा के शिक्षामंत्री कंवर पाल सिंह ने कहा कि हायर क्‍लासेज के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू होंगी. उन्होंने बताया कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और राज्य ऑफलाइन कक्षाओं को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है.

Schools to reopen for classes 9 to 12 from July 16 with social distancing. Classes for 6 to 8 to begin from July 23: Haryana Education Minister @chkanwarpal



(File Pic) pic.twitter.com/0hHhiQIg8g