School Closed: मौसम विभाग ने कल महाराष्‍ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके चलते पुणे में कल 14 जुलाई, 2022 को सभी स्‍कूल बंद रहेंगे. मूसलाधार बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए पुणे में प्राइवेट और सार्वजनिक सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है. पुणे के साथ, पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम ने भी जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है. इसके लिए सभी स्कूल प्राचार्यों को पत्र भेज दिया गया है. आदेश सभी कक्षाओं और सभी स्कूलों के लिए लागू है.

पुणे से MLA सिद्धार्थ शिरोले ने ट्वीट कर कहा, ''पुणे में गुरुवार, 14 जुलाई को स्कूल बंद रहेंगे. कल के लिए भारी बारिश की भविष्यवाणी के चलते एक सुरक्षा कदम उठाते हुए, पुणे में सभी किंडरगार्टन, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय बंद रहेंगे. कृपया इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें."

Schools in #Pune will remain closed on Thursday, 14th July.

As a preventive safety measure, and with heavy rainfall predicted for tomorrow, all kindergarten, primary, secondary and higher secondary schools in #Pune will remain closed.

Please do share the message with loved ones.