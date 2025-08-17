scorecardresearch
 

Feedback

SBI PO Prelims Result 2025: जल्द जारी होगा एसबीआई पीओ प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक

SBI PO Prelims Result 2025: एसबीआई पीओ प्रारंभिक परीक्षा 2 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थी. प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जो सितंबर 2025 में आयोजित की जाएगी.

Advertisement
X
SBI PO का रिजल्ट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा. (Photo: India Today)
SBI PO का रिजल्ट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा. (Photo: India Today)

SBI PO Prelims Result 2025 : भारतीय स्टेट बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित करेगा. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार sbi.co.in पर SBI PO प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. बैंक ने परिणामों की घोषणा की तारीख और समय शेयर नहीं किया है. लेकिन, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि प्रारंभिक परिणाम अगस्त/सितंबर 2025 में घोषित किए जाएंगे.

प्रारंभिक परीक्षा कब आयोजित की गई थी?
एसबीआई पीओ प्रारंभिक परीक्षा 2 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थी. प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जो सितंबर 2025 में आयोजित की जाएगी. मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर अगस्त या सितंबर में जारी किए जाएंगे.

कितने पदों पर होगी भर्ती
यह भर्ती अभियान 541 प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों के लिए है. इनमें से 500 नियमित और 41 बैकलॉग पद हैं.

मुख्य परीक्षा के लिए कौन उपस्थित हो सकता है?
प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जो सितंबर 2025 में आयोजित की जाएगी.

कहां जारी होगा परिणाम
एसबीआई पीओ प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी होने पर, उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर एसबीआई पीओ प्रारंभिक परीक्षा परिणाम देख सकते हैं.

Advertisement

ऐसे चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट
आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.
होमपेज पर आपको‘SBI PO Prelims Result’ दिखेगा, उस पर क्लिक करें.
इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.
आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट दिख जाएगा.
रिजल्ट डाउनलोड कर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement