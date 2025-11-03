जल्द जारी होगा एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, यहां चेक करें डिटेल

SBI Clerk Prelims Result 2025: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जल्द ही क्लर्क (जूनियर एसोसिएट) प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 जारी करने वाला है. परिणाम जारी होने के बाद, परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं. प्रारंभिक परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर, 2025 को ऑनलाइन मोड में 100 अंकों के लिए आयोजित की गई थी.

प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण (मुख्य परीक्षा) से देना होगा, जिसके बाद भाषा प्रवीणता परीक्षा (LPT) होगी, जो स्थानीय भाषा में उम्मीदवार की दक्षता का आकलन करती है. मुख्य परीक्षा 200 अंकों की होती है और 2 घंटे 40 मिनट की अवधि की होती है.

कब हुई थी परीक्षा

ऐसे चेक करें प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम

एसबीआई बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं और "Career" पर जाएं.

होमपेज पर, "जूनियर एसोसिएट" और "2025-26" वर्ष का चयन करें.

अपना रोल नंबर या पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि दर्ज करें.

"सबमिट" पर क्लिक करें और आपका प्रारंभिक परीक्षा परिणाम स्क्रीन पर दिख जाएगा.

एसबीआई जूनियर एसोसिएट भर्ती 2025: उपलब्ध रिक्तियों की संख्या

इस भर्ती अभियान का उद्देश्य कुल 6,589 रिक्तियों को भरना है, जिसमें कई पोस्ट भरें जाएंगे.

सामान्य श्रेणी: 2,225 पद

अनुसूचित जाति (एससी): 788 पद

अनुसूचित जनजाति (एसटी): 450 पद

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी): 1,179 पद

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस): 508 पद

