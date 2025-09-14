scorecardresearch
 

Feedback

DUSU चुनाव में घमासान, NSUI और ABVP आमने-सामने, एक-दूसरे पर नियम तोड़ने के आरोप

डूसू चुनाव में एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच जमकर आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं. एनएसयूआई ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया, जबकि एबीवीपी ने एनएसयूआई को आचार संहिता उल्लंघन का दोषी बताया. 

Advertisement
X
डूसू चुनाव का मतदान 18 सितंबर को होगा और 19 को नतीजे आएंगे. इस बार अध्यक्ष पद पर दो महिला उम्मीदवार हैं, जिससे 17 साल बाद डूसू को महिला अध्यक्ष मिलने की संभावना है. ( Photo: India Today)
डूसू चुनाव का मतदान 18 सितंबर को होगा और 19 को नतीजे आएंगे. इस बार अध्यक्ष पद पर दो महिला उम्मीदवार हैं, जिससे 17 साल बाद डूसू को महिला अध्यक्ष मिलने की संभावना है. ( Photo: India Today)

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव को लेकर एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इशारे पर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन उनके उम्मीदवारों को परेशान कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि एनएसयूआई के उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी राहुल झांसला को तीन घंटे तक पूछताछ के नाम पर रोका गया और कैंडिडेचर रद्द करने की धमकी दी गई.

एनएसयूआई का आरोप
वरुण चौधरी ने इसे “आरएसएस-बीजेपी के डर” का परिणाम बताया और छात्रों से एनएसयूआई को वोट देकर “अन्याय का जवाब देने” की अपील की. वहीं, एबीवीपी उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी गोविंद तंवर ने पलटवार करते हुए कहा कि एनएसयूआई नियम विरुद्ध प्रिंटेड पर्चों का इस्तेमाल कर रही है, जो लिंगदोह समिति की आचार संहिता का उल्लंघन है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की कार्रवाई से बौखलाई एनएसयूआई अब झूठे आरोप लगाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है. 

एबीवीपी का पलटवार
तंवर ने एनएसयूआई के खिलाफ सबूत कोर्ट में पेश करने की बात कही और छात्रों से एबीवीपी पैनल को वोट करने की अपील की.डूसू चुनाव के लिए नामांकन के बाद प्रचार का समय बेहद सीमित है, ऐसे में दोनों ही छात्र संगठनों के बीच यह आरोप-प्रत्यारोप चुनावी सरगर्मी को और बढ़ा रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

अब डीयू में एमए संस्कृत तृतीय टर्म के छात्र शुक्रनीति को पढ़ेंगे. (फोटो-ITG)
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बदला MA संस्कृत का सेलेबस, हटाए गए मनुस्मृति के चैप्टर 
इग्नू में शुरू हो रहे इन कोर्सेज के लिए स्वयं पोर्टल पर आवेदन करना होगा. (फोटो-ITG)
यहां फ्री में कर सकते हैं कॉमर्स और मैनेजमेंट से जुड़े कोर्स, जल्द खत्म होगी नौकरी की टेंशन! 
DUSU Election
DUSU चुनाव से पहले NSUI में गुटबाजी तेज... कन्हैया कुमार के इन फैसलों को लेकर हो रहा विवाद 
दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इलेक्शन के लिए नामांकन पत्र 10 सिंतबर को भरे जाएंगे. (Photo: PTI)
अलग होंगे इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव, बदल गए हैं ये नियम 
AAP नेता सौरभ भारद्वाज
DUSU चुनाव में पहली बार उतरेगा AAP का छात्र संगठन ASAP, सौरभ भरद्वाज ने किया ऐलान 
Advertisement

18 सितंबर को मतदान, 19 को नतीजे
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ (DUSU) चुनाव की शुरुआत हो चुकी है. वोटिंग 18 सितंबर को होगी और 19 सितंबर को नतीजे आएंगे. इस बार अध्यक्ष पद के लिए दो महिला उम्मीदवार मैदान में हैं. ऐसे में उम्मीद है कि डूसू को 17 साल बाद फिर से महिला अध्यक्ष मिल सकती है. आखिरी बार 2008 में नूपुर शर्मा (ABVP) अध्यक्ष बनी थीं. उसके बाद से अब तक कोई महिला इस पद पर नहीं चुनी गई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement