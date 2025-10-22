scorecardresearch
 

RRB NTPC Recruitment 2026: रेलवे में स्टेशन मास्टर समेत कई पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू, यहां करना है अप्लाई

अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और भारतीय रेलवे में काम करने का सपना देखते हैं, तो यह मौका आपके लिए है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी स्नातक भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह भर्ती सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए स्थायी और प्रतिष्ठित करियर की दिशा में कदम है.

स्टेशन मास्टर के 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है. (Photo: PTI)
RRB NTPC Graduation Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने 21 अक्टूबर, 2025 से आरआरबी एनटीपीसी स्नातक भर्ती 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार संबंधित आरआरबी वेबसाइटों के माध्यम से अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर, 2025 है, जबकि आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर, 2025 है. इसके अलावा, किसी भी आवश्यक बदलाव के लिए 23 नवंबर से 2 दिसंबर, 2025 तक एक करेक्शन विंडो उपलब्ध रहेगी.

आरआरबी एनटीपीसी स्नातक भर्ती 2026: रिक्तियां

  • मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक (Chief Commercial cum Ticket Supervisor) – 161 पद
  • स्टेशन मास्टर (Station Master) – 615 पद
  • मालगाड़ी प्रबंधक (Goods Guard) – 3416 पद
  • कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक (Junior Accounts Assistant cum Typist) – 921 पद
  • वरिष्ठ लिपिक सह टंकक (Senior Clerk cum Typist) – 638 पद
  • यातायात सहायक (Traffic Assistant) – 59 पद
     

आरआरबी एनटीपीसी स्नातक भर्ती 2026: पात्रता
आरआरबी एनटीपीसी स्नातक भर्ती 2026 के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर उपलब्ध विस्तृत अधिसूचना में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और आयु मानदंडों को पूरा करना होगा. नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदकों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और वे निर्धारित आयु सीमा के भीतर आते हों, सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के लिए छूट लागू है.

आरआरबी एनटीपीसी स्नातक भर्ती 2026: आवेदन कैसे करें

Step 1: आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं.

Step 2: आवेदन करें पर क्लिक करें और अपना अकाउंट बनाएं.

Step 3: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता बनाने के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि खाता बन जाने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं होगी. खाता बन जाने के बाद 'खाता बनाएं' फ़ॉर्म में भरी गई जानकारी (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) में किसी भी चरण में संशोधन नहीं किया जा सकता है.

Step 4: फ़ॉर्म भरें और शुल्क का भुगतान करें.

Step 5: भविष्य के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें.

आवेदन शुल्क
आरआरबी एनटीपीसी स्नातक भर्ती 2026 के लिए सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है. हालांकि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन (PwBD), महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये का रियायती शुल्क लागू है. सभी भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाने चाहिए.

आरआरबी एनटीपीसी स्नातक भर्ती 2026: चयन प्रक्रिया
चयन प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं, जो पहले चरण के कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (CBT) से शुरू होकर दूसरे चरण के सीबीटी से शुरू होते हैं. आवेदित पद के आधार पर, उम्मीदवारों को कंप्यूटर-आधारित टाइपिंग कौशल परीक्षा (CBTST) या कंप्यूटर-आधारित योग्यता परीक्षा (सीबीएटी) से भी गुजरना पड़ सकता है.

इन चरणों में उत्तीर्ण होने वालों को दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होगा, जो सभी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा. सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग है.

