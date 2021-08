RRB NTPC 2021: आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने की आज आखिरी तारीख, ऐसे करें ऑब्जेक्शन

RRB NTPC 2021 Answer Key: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा आयोजित नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कटेगरी (NTPC) भर्ती के लिए पहले चरण की ऑनलाइन CBT 1 परीक्षा की आंसर की (Answer Key) 16 अगस्त को जारी कर दी गई थी. RRB-NTPC आंसर की को चुनौती देने की आज यानी 23 अगस्त लास्ट डेट है. दरअसल, बोर्ड की ओर से आंसर की पर आपत्ति (Objection) दर्ज कराने के लिए 18 अगस्त, रात 8 बजे से 23 अगस्त (रात 11:55) तक का समय निर्धारित है.

अब ऑब्जेक्शन विंडो बंद होने में कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है. ऐसे में उम्मीदवारों को यदि अगर किसी आंसर पर आपत्ति है तो फौरन ऑनलाइन मोड में अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों अपने संबंधित जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा.

आंसर की पर ऑब्जेक्शन करने का तरीका

> आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को अपने संबंधित जोन की रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

> इसके बाद, होमपेज पर उपलब्ध CEN-01/2019 (NTPC Posts)- Link for viewing of Question Paper, Responses & Keys and Raising of Objections पर क्लिक करें.

> नया पेज खुलने पर उम्मीदवार अपना लॉगइन क्रेडेंशियल यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर लॉगइन करें.

> अब आंसर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी. उम्मीदवार इसे चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं.

> आंसर की से संतुष्ट नहीं होने पर या गलती पाए जाने पर ऑब्जेक्शन लिंक के माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

बता दें कि आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को 50 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से शुल्क जमा करना होगा. उम्मीदवार द्वारा की गई आपत्ति सही पाए जाने की स्थिति में आपत्ति शुल्क वापस कर दिया जाएगा. ध्यान रहे कि उम्मीदवार के उसी खाते में राशि रिफंड की जाएगी, जिससे ऑनलाइन शुल्क को जमा किया गया है.

आधिकारिक नोटिस देखने के लिए यहां क्लिक करें.