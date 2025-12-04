scorecardresearch
 
राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी, फरवरी में इस दिन शुरू होंगे एग्जाम

Rajasthan Board Exam: राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है. इस बार बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में ही शुरू हो जाएंगी.

राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में शुरू होंगी. (Photo: PTI)
राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में शुरू होंगी. (Photo: PTI)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. लंबे वक्त से इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार परीक्षा के टाइमटेबल का इंतजार कर रहे थे, जो खत्म हो गया है. बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस बार फरवरी-मार्च में परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा. बोर्ड ने 9वीं, 10वीं बोर्ड ,11वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया है. 

बता दें कि कक्षा 9वीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 10 मार्च से 25 मार्च तक होगी. वहीं, 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 12 फरवरी से 12 मार्च तक किया जाएगा. बोर्ड ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट्स पर तारीखों की जानकारी दी है. इससे पहले बोर्ड ने कहा था कि इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस बार जल्द लिए जाने की तैयारियां की जा रही है.

अगले साल से दो बार होंगे एग्जाम

बता दें कि अगले शैक्षणिक सत्र से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं वर्ष में दो बार आयोजित की जाएंगी. सभी विद्यार्थियों के लिए प्रथम परीक्षा अनिवार्य होगी, जबकि पास होने वाले परीक्षार्थी और पूरक विद्यार्थी अधिकतम तीन विषयों में द्वितीय अवसर परीक्षा देकर अपने अंक सुधारने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे. दोनों परीक्षाएं पूरे सेलेबस पर आधारित रहेंगी और अंतिम परिणाम में विद्यार्थियों के सर्वश्रेष्ठ अंकों को मान्य किया जाएगा.

कब तक आता है रिजल्ट?

राजस्थान बोर्ड की ओर से परीक्षा के नतीजे मई तक जारी किए जाते हैं. पिछले बार 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे 28 मई को जारी किए गए थे. वहीं, 5वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे 30 मई, आठवीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे 26 मई को जारी किए गए थे. इसके अलावा 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे 22 मई को जारी किए गए थे.

